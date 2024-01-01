10 тысяч боливийских боливиано в кенийские шиллинги
Сконвертируйте BOB в KES по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BOB в KES
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|18,9942
|19,6274
|Низкий
|18,5327
|18,5327
|В среднем
|18,6638
|18,9381
|Изменить
|2.10%
|-1.91%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BOB к KES
За последние 30 дней максимальный курс BOB к KES составил 18,9942, а минимальный — 18,5327. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,6638. Изменение курса BOB к KES в процентном соотношении составило 2.10.
За последние 90 дней максимальный курс BOB к KES составил 19,6274, а минимальный — 18,5327. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,9381. Изменение курса BOB к KES в процентном соотношении составило -1.91.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из боливийских боливиано в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BOB из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BOB в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Боливийский боливиано / Кенийский шиллинг
|1 BOB
|18,99420 KES
|5 BOB
|94,97100 KES
|10 BOB
|189,94200 KES
|20 BOB
|379,88400 KES
|50 BOB
|949,71000 KES
|100 BOB
|1 899,42000 KES
|250 BOB
|4 748,55000 KES
|500 BOB
|9 497,10000 KES
|1000 BOB
|18 994,20000 KES
|2000 BOB
|37 988,40000 KES
|5000 BOB
|94 971,00000 KES
|10000 BOB
|189 942,00000 KES