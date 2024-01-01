1 брунейский доллар в тайские баты
Сконвертируйте BND в THB по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BND в THB
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|27,2000
|27,3030
|Низкий
|26,7902
|26,7902
|В среднем
|27,0403
|27,1081
|Изменить
|-1.17%
|-0.84%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BND к THB
За последние 30 дней максимальный курс BND к THB составил 27,2000, а минимальный — 26,7902. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,0403. Изменение курса BND к THB в процентном соотношении составило -1.17.
За последние 90 дней максимальный курс BND к THB составил 27,3030, а минимальный — 26,7902. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,1081. Изменение курса BND к THB в процентном соотношении составило -0.84.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в тайские баты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Брунейский доллар / Тайский бат
|1 BND
|26,82400 THB
|5 BND
|134,12000 THB
|10 BND
|268,24000 THB
|20 BND
|536,48000 THB
|50 BND
|1 341,20000 THB
|100 BND
|2 682,40000 THB
|250 BND
|6 706,00000 THB
|500 BND
|13 412,00000 THB
|1000 BND
|26 824,00000 THB
|2000 BND
|53 648,00000 THB
|5000 BND
|134 120,00000 THB
|10000 BND
|268 240,00000 THB