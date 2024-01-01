1 брунейский доллар в катарские риалы

Сконвертируйте BND в QAR по реальному обменному курсу

1 bnd
2,72 qar

B$1,000 BND = QR2,718 QAR

Среднерыночный курс в 13:59
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1 BND в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,71972,7197
Низкий2,68302,6707
В среднем2,69932,6964
Изменить0.72%1.45%
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Соотношение 1 BND к QAR

За последние 30 дней максимальный курс BND к QAR составил 2,7197, а минимальный — 2,6830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6993. Изменение курса BND к QAR в процентном соотношении составило 0.72.

За последние 90 дней максимальный курс BND к QAR составил 2,7197, а минимальный — 2,6707. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6964. Изменение курса BND к QAR в процентном соотношении составило 1.45.

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Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9161,3691,64718,221,3421,4850,771
1 EUR1,09111,4931,79719,881,4641,6210,841
1 CAD0,7310,6711,20313,3130,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0620,8150,9020,468

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Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Катарский риал
1 BND2,71752 QAR
5 BND13,58760 QAR
10 BND27,17520 QAR
20 BND54,35040 QAR
50 BND135,87600 QAR
100 BND271,75200 QAR
250 BND679,38000 QAR
500 BND1 358,76000 QAR
1000 BND2 717,52000 QAR
2000 BND5 435,04000 QAR
5000 BND13 587,60000 QAR
10000 BND27 175,20000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Брунейский доллар
1 QAR0,36798 BND
5 QAR1,83992 BND
10 QAR3,67983 BND
20 QAR7,35966 BND
50 QAR18,39915 BND
100 QAR36,79830 BND
250 QAR91,99575 BND
500 QAR183,99150 BND
1000 QAR367,98300 BND
2000 QAR735,96600 BND
5000 QAR1 839,91500 BND
10000 QAR3 679,83000 BND