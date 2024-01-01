1 брунейский доллар в новозеландские доллары

Сконвертируйте BND в NZD по реальному обменному курсу

1 bnd
1,23 nzd

B$1,000 BND = $1,227 NZD

Среднерыночный курс в 13:49
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BND в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,22711,2472
Низкий1,20521,1974
В среднем1,21221,2169
Изменить1.82%-1.61%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BND к NZD

За последние 30 дней максимальный курс BND к NZD составил 1,2271, а минимальный — 1,2052. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2122. Изменение курса BND к NZD в процентном соотношении составило 1.82.

За последние 90 дней максимальный курс BND к NZD составил 1,2472, а минимальный — 1,1974. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2169. Изменение курса BND к NZD в процентном соотношении составило -1.61.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9161,3691,64718,2031,3421,4850,77
1 EUR1,09111,4941,79719,8651,4641,6210,841
1 CAD0,7310,66911,20313,2980,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0540,8150,9020,468

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейский доллар

BND в USD

BND в EUR

BND в CAD

BND в NZD

BND в ZAR

BND в SGD

BND в AUD

BND в GBP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Новозеландский доллар
1 BND1,22733 NZD
5 BND6,13665 NZD
10 BND12,27330 NZD
20 BND24,54660 NZD
50 BND61,36650 NZD
100 BND122,73300 NZD
250 BND306,83250 NZD
500 BND613,66500 NZD
1000 BND1 227,33000 NZD
2000 BND2 454,66000 NZD
5000 BND6 136,65000 NZD
10000 BND12 273,30000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Брунейский доллар
1 NZD0,81478 BND
5 NZD4,07389 BND
10 NZD8,14778 BND
20 NZD16,29556 BND
50 NZD40,73890 BND
100 NZD81,47780 BND
250 NZD203,69450 BND
500 NZD407,38900 BND
1000 NZD814,77800 BND
2000 NZD1 629,55600 BND
5000 NZD4 073,89000 BND
10000 NZD8 147,78000 BND