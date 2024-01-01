5 брунейских долларов в маврикийские рупии

Сконвертируйте BND в MUR по реальному обменному курсу

5 bnd
173,47 mur

B$1,000 BND = ₨34,69 MUR

Среднерыночный курс в 13:42
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1 BND в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий36,509336,5093
Низкий34,452334,0463
В среднем35,374934,9233
Изменить0.33%-0.37%
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Соотношение 1 BND к MUR

За последние 30 дней максимальный курс BND к MUR составил 36,5093, а минимальный — 34,4523. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 35,3749. Изменение курса BND к MUR в процентном соотношении составило 0.33.

За последние 90 дней максимальный курс BND к MUR составил 36,5093, а минимальный — 34,0463. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 34,9233. Изменение курса BND к MUR в процентном соотношении составило -0.37.

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Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9161,3691,64618,1821,3421,4840,77
1 EUR1,09211,4941,79719,8491,4651,620,841
1 CAD0,7310,66911,20313,2860,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0450,8150,9020,468

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Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейских долларов

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BND в ZAR

BND в SGD

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BND в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Маврикийская рупия
1 BND34,69320 MUR
5 BND173,46600 MUR
10 BND346,93200 MUR
20 BND693,86400 MUR
50 BND1 734,66000 MUR
100 BND3 469,32000 MUR
250 BND8 673,30000 MUR
500 BND17 346,60000 MUR
1000 BND34 693,20000 MUR
2000 BND69 386,40000 MUR
5000 BND173 466,00000 MUR
10000 BND346 932,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Брунейский доллар
1 MUR0,02882 BND
5 MUR0,14412 BND
10 MUR0,28824 BND
20 MUR0,57648 BND
50 MUR1,44120 BND
100 MUR2,88241 BND
250 MUR7,20602 BND
500 MUR14,41205 BND
1000 MUR28,82410 BND
2000 MUR57,64820 BND
5000 MUR144,12050 BND
10000 MUR288,24100 BND