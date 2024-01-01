250 брунейских долларов в мьянманские кьяты

Сконвертируйте BND в MMK по реальному обменному курсу

250 bnd
391 517,50 mmk

B$1,000 BND = K1 566 MMK

Среднерыночный курс в 13:41
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BND в MMKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 567,13001 567,1300
Низкий1 547,51001 539,4300
В среднем1 556,10831 554,7859
Изменить0.71%1.40%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BND к MMK

За последние 30 дней максимальный курс BND к MMK составил 1 567,1300, а минимальный — 1 547,5100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 556,1083. Изменение курса BND к MMK в процентном соотношении составило 0.71.

За последние 90 дней максимальный курс BND к MMK составил 1 567,1300, а минимальный — 1 539,4300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 554,7859. Изменение курса BND к MMK в процентном соотношении составило 1.40.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9161,3691,64718,1921,3421,4850,77
1 EUR1,09211,4941,79819,861,4651,6210,841
1 CAD0,7310,66911,20313,2910,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0450,8150,9020,468

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в мьянманские кьяты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейских долларов

BND в USD

BND в EUR

BND в CAD

BND в NZD

BND в ZAR

BND в SGD

BND в AUD

BND в GBP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Мьянманский кьят
1 BND1 566,07000 MMK
5 BND7 830,35000 MMK
10 BND15 660,70000 MMK
20 BND31 321,40000 MMK
50 BND78 303,50000 MMK
100 BND156 607,00000 MMK
250 BND391 517,50000 MMK
500 BND783 035,00000 MMK
1000 BND1 566 070,00000 MMK
2000 BND3 132 140,00000 MMK
5000 BND7 830 350,00000 MMK
10000 BND15 660 700,00000 MMK
Обменные курсы Мьянманский кьят / Брунейский доллар
1 MMK0,00064 BND
5 MMK0,00319 BND
10 MMK0,00639 BND
20 MMK0,01277 BND
50 MMK0,03193 BND
100 MMK0,06385 BND
250 MMK0,15963 BND
500 MMK0,31927 BND
1000 MMK0,63854 BND
2000 MMK1,27708 BND
5000 MMK3,19270 BND
10000 MMK6,38539 BND