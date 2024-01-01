10 австралийских долларов в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте AUD в XCD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = $1,776 XCD

Среднерыночный курс в 20:20
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AUD к XCD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

XCD
1 AUD в XCDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,82281,8680
Низкий1,77111,7711
В среднем1,79431,8138
Изменение-2.05%0.10%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к XCD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к XCD составил 1,8228, а минимальный — 1,7711. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7943. Изменение курса AUD к XCD в процентном соотношении составило -2.05.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к XCD составил 1,8680, а минимальный — 1,7711. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8138. Изменение курса AUD к XCD в процентном соотношении составило 0.10.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к XCD

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3970,9331,678152,6951,3921,328
1 GBP1,2911108,9861,2052,167197,1831,7971,714
1 INR0,0120,00910,0110,021,8090,0160,016
1 EUR1,0720,8390,43511,798163,611,4911,423

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийских долларов

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Восточнокарибский доллар
1 AUD1,77620 XCD
5 AUD8,88100 XCD
10 AUD17,76200 XCD
20 AUD35,52400 XCD
50 AUD88,81000 XCD
100 AUD177,62000 XCD
250 AUD444,05000 XCD
500 AUD888,10000 XCD
1000 AUD1 776,20000 XCD
2000 AUD3 552,40000 XCD
5000 AUD8 881,00000 XCD
10000 AUD17 762,00000 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Австралийский доллар
1 XCD0,56300 AUD
5 XCD2,81500 AUD
10 XCD5,63001 AUD
20 XCD11,26002 AUD
50 XCD28,15005 AUD
100 XCD56,30010 AUD
250 XCD140,75025 AUD
500 XCD281,50050 AUD
1000 XCD563,00100 AUD
2000 XCD1 126,00200 AUD
5000 XCD2 815,00500 AUD
10000 XCD5 630,01000 AUD