1 тысяча австралийских долларов в угандийские шиллинги

Сконвертируйте AUD в UGX по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = Ush2 407 UGX

Среднерыночный курс в 20:10
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График изменения обменного курса AUD к UGX

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX
1 AUD в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2 476,12002 554,3100
Низкий2 400,75002 400,7500
В среднем2 436,00672 481,6380
Изменение-2.47%-1.75%
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Соотношение 1 AUD к UGX

За последние 30 дней максимальный курс AUD к UGX составил 2 476,1200, а минимальный — 2 400,7500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 436,0067. Изменение курса AUD к UGX в процентном соотношении составило -2.47.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к UGX составил 2 554,3100, а минимальный — 2 400,7500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 481,6380. Изменение курса AUD к UGX в процентном соотношении составило -1.75.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3860,9341,678152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9641,2052,167197,2321,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39511,798163,621,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийских долларов

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Угандийский шиллинг
1 AUD2 406,93000 UGX
5 AUD12 034,65000 UGX
10 AUD24 069,30000 UGX
20 AUD48 138,60000 UGX
50 AUD120 346,50000 UGX
100 AUD240 693,00000 UGX
250 AUD601 732,50000 UGX
500 AUD1 203 465,00000 UGX
1000 AUD2 406 930,00000 UGX
2000 AUD4 813 860,00000 UGX
5000 AUD12 034 650,00000 UGX
10000 AUD24 069 300,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Австралийский доллар
1 UGX0,00042 AUD
5 UGX0,00208 AUD
10 UGX0,00415 AUD
20 UGX0,00831 AUD
50 UGX0,02077 AUD
100 UGX0,04155 AUD
250 UGX0,10387 AUD
500 UGX0,20773 AUD
1000 UGX0,41547 AUD
2000 UGX0,83093 AUD
5000 UGX2,07733 AUD
10000 UGX4,15466 AUD