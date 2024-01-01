20 австралийских долларов в эсватинские эмалангени

Сконвертируйте AUD в SZL по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = L11,58 SZL

Среднерыночный курс в 19:53
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AUD к SZL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SZL
1 AUD в SZLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,855412,1002
Низкий11,532611,5326
В среднем11,698211,8630
Изменение-2.30%-3.82%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к SZL

За последние 30 дней максимальный курс AUD к SZL составил 11,8554, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,6982. Изменение курса AUD к SZL в процентном соотношении составило -2.30.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к SZL составил 12,1002, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,8630. Изменение курса AUD к SZL в процентном соотношении составило -3.82.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к SZL

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3990,9341,679152,7251,3921,328
1 GBP1,2911108,9291,2052,168197,1151,7961,714
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38711,799163,5651,4911,422

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в эсватинские эмалангени

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и SZL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в SZL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийских долларов

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Свазилендский лилангени
1 AUD11,58310 SZL
5 AUD57,91550 SZL
10 AUD115,83100 SZL
20 AUD231,66200 SZL
50 AUD579,15500 SZL
100 AUD1 158,31000 SZL
250 AUD2 895,77500 SZL
500 AUD5 791,55000 SZL
1000 AUD11 583,10000 SZL
2000 AUD23 166,20000 SZL
5000 AUD57 915,50000 SZL
10000 AUD115 831,00000 SZL
Обменные курсы Свазилендский лилангени / Австралийский доллар
1 SZL0,08633 AUD
5 SZL0,43166 AUD
10 SZL0,86332 AUD
20 SZL1,72665 AUD
50 SZL4,31662 AUD
100 SZL8,63324 AUD
250 SZL21,58310 AUD
500 SZL43,16620 AUD
1000 SZL86,33240 AUD
2000 SZL172,66480 AUD
5000 SZL431,66200 AUD
10000 SZL863,32400 AUD