2 000 австралийских долларов в сальвадорские колоны

Сконвертируйте AUD в SVC по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ₡5,752 SVC

Среднерыночный курс в 19:52
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AUD к SVC

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SVC
1 AUD в SVCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,90716,0537
Низкий5,73965,7396
В среднем5,81475,8781
Изменение-2.12%0.02%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к SVC

За последние 30 дней максимальный курс AUD к SVC составил 5,9071, а минимальный — 5,7396. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,8147. Изменение курса AUD к SVC в процентном соотношении составило -2.12.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к SVC составил 6,0537, а минимальный — 5,7396. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,8781. Изменение курса AUD к SVC в процентном соотношении составило 0.02.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к SVC

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3980,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9461,2052,168197,1711,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39111,798163,591,4911,423

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийских долларов

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Сальвадорский колон
1 AUD5,75181 SVC
5 AUD28,75905 SVC
10 AUD57,51810 SVC
20 AUD115,03620 SVC
50 AUD287,59050 SVC
100 AUD575,18100 SVC
250 AUD1 437,95250 SVC
500 AUD2 875,90500 SVC
1000 AUD5 751,81000 SVC
2000 AUD11 503,62000 SVC
5000 AUD28 759,05000 SVC
10000 AUD57 518,10000 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Австралийский доллар
1 SVC0,17386 AUD
5 SVC0,86929 AUD
10 SVC1,73858 AUD
20 SVC3,47716 AUD
50 SVC8,69290 AUD
100 SVC17,38580 AUD
250 SVC43,46450 AUD
500 SVC86,92900 AUD
1000 SVC173,85800 AUD
2000 SVC347,71600 AUD
5000 SVC869,29000 AUD
10000 SVC1 738,58000 AUD