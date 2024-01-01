1 тысяча нидерландских антильских гульденов в армянские драмы

Сконвертируйте ANG в AMD по реальному обменному курсу

ƒ1,000 ANG = ֏216,1 AMD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса ANG к AMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

AMD
1 ANG в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий217,0810217,1270
Низкий215,6480215,6480
В среднем216,3508216,4315
Изменение-0.02%-0.34%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ANG к AMD

За последние 30 дней максимальный курс ANG к AMD составил 217,0810, а минимальный — 215,6480. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 216,3508. Изменение курса ANG к AMD в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс ANG к AMD составил 217,1270, а минимальный — 215,6480. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 216,4315. Изменение курса ANG к AMD в процентном соотношении составило -0.34.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график ANG к AMD

Популярные валюты

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
1 USD10,9330,7741,6761,32517,5831,39184,389
1 EUR1,07210,831,7961,42118,8471,49190,457
1 GBP1,2921,20512,1651,71222,7171,797109,027
1 NZD0,5970,5570,46210,79110,4930,8350,359

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нидерландских антильских гульденов в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ANG из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ANG в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нидерландских антильских гульденов

ANG в USD

ANG в EUR

ANG в GBP

ANG в NZD

ANG в SGD

ANG в ZAR

ANG в CAD

ANG в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нидерландский антильский гульден / Армянский драм
1 ANG216,13600 AMD
5 ANG1 080,68000 AMD
10 ANG2 161,36000 AMD
20 ANG4 322,72000 AMD
50 ANG10 806,80000 AMD
100 ANG21 613,60000 AMD
250 ANG54 034,00000 AMD
500 ANG108 068,00000 AMD
1000 ANG216 136,00000 AMD
2000 ANG432 272,00000 AMD
5000 ANG1 080 680,00000 AMD
10000 ANG2 161 360,00000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Нидерландский антильский гульден
1 AMD0,00463 ANG
5 AMD0,02313 ANG
10 AMD0,04627 ANG
20 AMD0,09253 ANG
50 AMD0,23134 ANG
100 AMD0,46267 ANG
250 AMD1,15668 ANG
500 AMD2,31336 ANG
1000 AMD4,62672 ANG
2000 AMD9,25344 ANG
5000 AMD23,13360 ANG
10000 AMD46,26720 ANG