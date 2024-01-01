1 тысяча армянских драмов в доллары США

Сконвертируйте AMD в USD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = $0,002585 USD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 AMD в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00260,0026
Низкий0,00260,0026
В среднем0,00260,0026
Изменение0.01%0.33%
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Соотношение 1 AMD к USD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к USD составил 0,0026, а минимальный — 0,0026. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0026. Изменение курса AMD к USD в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к USD составил 0,0026, а минимальный — 0,0026. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0026. Изменение курса AMD к USD в процентном соотношении составило 0.33.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Доллар США
1 AMD0,00258 USD
5 AMD0,01292 USD
10 AMD0,02585 USD
20 AMD0,05169 USD
50 AMD0,12923 USD
100 AMD0,25847 USD
250 AMD0,64617 USD
500 AMD1,29234 USD
1000 AMD2,58468 USD
2000 AMD5,16936 USD
5000 AMD12,92340 USD
10000 AMD25,84680 USD
Обменные курсы Доллар США / Армянский драм
1 USD386,89400 AMD
5 USD1 934,47000 AMD
10 USD3 868,94000 AMD
20 USD7 737,88000 AMD
50 USD19 344,70000 AMD
100 USD38 689,40000 AMD
250 USD96 723,50000 AMD
500 USD193 447,00000 AMD
1000 USD386 894,00000 AMD
2000 USD773 788,00000 AMD
5000 USD1 934 470,00000 AMD
10000 USD3 868 940,00000 AMD