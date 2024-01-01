1 тысяча армянских драмов в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте AMD в TWD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = NT$0,08302 TWD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к TWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TWD
1 AMD в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08340,0837
Низкий0,08240,0817
В среднем0,08280,0827
Изменение-0.26%-0.53%
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Соотношение 1 AMD к TWD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к TWD составил 0,0834, а минимальный — 0,0824. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0828. Изменение курса AMD к TWD в процентном соотношении составило -0.26.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к TWD составил 0,0837, а минимальный — 0,0817. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0827. Изменение курса AMD к TWD в процентном соотношении составило -0.53.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Новый тайваньский доллар
1 AMD0,08302 TWD
5 AMD0,41509 TWD
10 AMD0,83019 TWD
20 AMD1,66037 TWD
50 AMD4,15093 TWD
100 AMD8,30186 TWD
250 AMD20,75465 TWD
500 AMD41,50930 TWD
1000 AMD83,01860 TWD
2000 AMD166,03720 TWD
5000 AMD415,09300 TWD
10000 AMD830,18600 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Армянский драм
1 TWD12,04550 AMD
5 TWD60,22750 AMD
10 TWD120,45500 AMD
20 TWD240,91000 AMD
50 TWD602,27500 AMD
100 TWD1 204,55000 AMD
250 TWD3 011,37500 AMD
500 TWD6 022,75000 AMD
1000 TWD12 045,50000 AMD
2000 TWD24 091,00000 AMD
5000 TWD60 227,50000 AMD
10000 TWD120 455,00000 AMD