250 армянских драмов в тайские баты

Сконвертируйте AMD в THB по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ฿0,08856 THB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к THB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB
1 AMD в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08890,0908
Низкий0,08550,0836
В среднем0,08680,0868
Изменение2.46%-2.43%
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Соотношение 1 AMD к THB

За последние 30 дней максимальный курс AMD к THB составил 0,0889, а минимальный — 0,0855. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0868. Изменение курса AMD к THB в процентном соотношении составило 2.46.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к THB составил 0,0908, а минимальный — 0,0836. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0868. Изменение курса AMD к THB в процентном соотношении составило -2.43.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Тайский бат
1 AMD0,08856 THB
5 AMD0,44280 THB
10 AMD0,88559 THB
20 AMD1,77118 THB
50 AMD4,42795 THB
100 AMD8,85590 THB
250 AMD22,13975 THB
500 AMD44,27950 THB
1000 AMD88,55900 THB
2000 AMD177,11800 THB
5000 AMD442,79500 THB
10000 AMD885,59000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Армянский драм
1 THB11,29190 AMD
5 THB56,45950 AMD
10 THB112,91900 AMD
20 THB225,83800 AMD
50 THB564,59500 AMD
100 THB1 129,19000 AMD
250 THB2 822,97500 AMD
500 THB5 645,95000 AMD
1000 THB11 291,90000 AMD
2000 THB22 583,80000 AMD
5000 THB56 459,50000 AMD
10000 THB112 919,00000 AMD