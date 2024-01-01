10 армянских драмов в сингапурские доллары

Сконвертируйте AMD в SGD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = S$0,003425 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 AMD в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00340,0034
Низкий0,00340,0033
В среднем0,00340,0034
Изменение1.50%0.40%
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Соотношение 1 AMD к SGD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к SGD составил 0,0034, а минимальный — 0,0034. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0034. Изменение курса AMD к SGD в процентном соотношении составило 1.50.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к SGD составил 0,0034, а минимальный — 0,0033. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0034. Изменение курса AMD к SGD в процентном соотношении составило 0.40.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Сингапурский доллар
1 AMD0,00343 SGD
5 AMD0,01713 SGD
10 AMD0,03425 SGD
20 AMD0,06851 SGD
50 AMD0,17127 SGD
100 AMD0,34255 SGD
250 AMD0,85637 SGD
500 AMD1,71273 SGD
1000 AMD3,42546 SGD
2000 AMD6,85092 SGD
5000 AMD17,12730 SGD
10000 AMD34,25460 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Армянский драм
1 SGD291,93100 AMD
5 SGD1 459,65500 AMD
10 SGD2 919,31000 AMD
20 SGD5 838,62000 AMD
50 SGD14 596,55000 AMD
100 SGD29 193,10000 AMD
250 SGD72 982,75000 AMD
500 SGD145 965,50000 AMD
1000 SGD291 931,00000 AMD
2000 SGD583 862,00000 AMD
5000 SGD1 459 655,00000 AMD
10000 SGD2 919 310,00000 AMD