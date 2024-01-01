1 тысяча армянских драмов в сейшельские рупии

Сконвертируйте AMD в SCR по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₨0,03578 SCR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к SCR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SCR
1 AMD в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03880,0388
Низкий0,03410,0337
В среднем0,03580,0357
Изменение-4.04%-0.45%
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Соотношение 1 AMD к SCR

За последние 30 дней максимальный курс AMD к SCR составил 0,0388, а минимальный — 0,0341. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0358. Изменение курса AMD к SCR в процентном соотношении составило -4.04.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к SCR составил 0,0388, а минимальный — 0,0337. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0357. Изменение курса AMD к SCR в процентном соотношении составило -0.45.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Сейшельская рупия
1 AMD0,03578 SCR
5 AMD0,17890 SCR
10 AMD0,35780 SCR
20 AMD0,71559 SCR
50 AMD1,78898 SCR
100 AMD3,57796 SCR
250 AMD8,94490 SCR
500 AMD17,88980 SCR
1000 AMD35,77960 SCR
2000 AMD71,55920 SCR
5000 AMD178,89800 SCR
10000 AMD357,79600 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Армянский драм
1 SCR27,94890 AMD
5 SCR139,74450 AMD
10 SCR279,48900 AMD
20 SCR558,97800 AMD
50 SCR1 397,44500 AMD
100 SCR2 794,89000 AMD
250 SCR6 987,22500 AMD
500 SCR13 974,45000 AMD
1000 SCR27 948,90000 AMD
2000 SCR55 897,80000 AMD
5000 SCR139 744,50000 AMD
10000 SCR279 489,00000 AMD