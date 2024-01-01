2 000 армянских драмов в румынские леи

Сконвертируйте AMD в RON по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = L0,01200 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 AMD в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01200,0120
Низкий0,01170,0115
В среднем0,01180,0117
Изменение2.01%2.11%
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Соотношение 1 AMD к RON

За последние 30 дней максимальный курс AMD к RON составил 0,0120, а минимальный — 0,0117. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0118. Изменение курса AMD к RON в процентном соотношении составило 2.01.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к RON составил 0,0120, а минимальный — 0,0115. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0117. Изменение курса AMD к RON в процентном соотношении составило 2.11.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Румынский лей
1 AMD0,01200 RON
5 AMD0,05999 RON
10 AMD0,11997 RON
20 AMD0,23995 RON
50 AMD0,59987 RON
100 AMD1,19973 RON
250 AMD2,99933 RON
500 AMD5,99865 RON
1000 AMD11,99730 RON
2000 AMD23,99460 RON
5000 AMD59,98650 RON
10000 AMD119,97300 RON
Обменные курсы Румынский лей / Армянский драм
1 RON83,35180 AMD
5 RON416,75900 AMD
10 RON833,51800 AMD
20 RON1 667,03600 AMD
50 RON4 167,59000 AMD
100 RON8 335,18000 AMD
250 RON20 837,95000 AMD
500 RON41 675,90000 AMD
1000 RON83 351,80000 AMD
2000 RON166 703,60000 AMD
5000 RON416 759,00000 AMD
10000 RON833 518,00000 AMD