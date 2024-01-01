20 армянских драмов в парагвайские гуарани

Сконвертируйте AMD в PYG по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₲20,21 PYG

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к PYG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 AMD в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий20,686120,6861
Низкий20,092419,4875
В среднем20,338320,0458
Изменение0.17%3.65%
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Соотношение 1 AMD к PYG

За последние 30 дней максимальный курс AMD к PYG составил 20,6861, а минимальный — 20,0924. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 20,3383. Изменение курса AMD к PYG в процентном соотношении составило 0.17.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к PYG составил 20,6861, а минимальный — 19,4875. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 20,0458. Изменение курса AMD к PYG в процентном соотношении составило 3.65.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Парагвайский гуарани
1 AMD20,20600 PYG
5 AMD101,03000 PYG
10 AMD202,06000 PYG
20 AMD404,12000 PYG
50 AMD1 010,30000 PYG
100 AMD2 020,60000 PYG
250 AMD5 051,50000 PYG
500 AMD10 103,00000 PYG
1000 AMD20 206,00000 PYG
2000 AMD40 412,00000 PYG
5000 AMD101 030,00000 PYG
10000 AMD202 060,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Армянский драм
1 PYG0,04949 AMD
5 PYG0,24745 AMD
10 PYG0,49490 AMD
20 PYG0,98981 AMD
50 PYG2,47452 AMD
100 PYG4,94903 AMD
250 PYG12,37258 AMD
500 PYG24,74515 AMD
1000 PYG49,49030 AMD
2000 PYG98,98060 AMD
5000 PYG247,45150 AMD
10000 PYG494,90300 AMD