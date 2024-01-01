5 армянских драмов в непальские рупии

Сконвертируйте AMD в NPR по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₨0,3489 NPR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AMD к NPR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NPR
1 AMD в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34890,3489
Низкий0,34620,3440
В среднем0,34750,3467
Изменение0.49%0.84%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AMD к NPR

За последние 30 дней максимальный курс AMD к NPR составил 0,3489, а минимальный — 0,3462. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3475. Изменение курса AMD к NPR в процентном соотношении составило 0.49.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к NPR составил 0,3489, а минимальный — 0,3440. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3467. Изменение курса AMD к NPR в процентном соотношении составило 0.84.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AMD к NPR

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Непальская рупия
1 AMD0,34894 NPR
5 AMD1,74469 NPR
10 AMD3,48937 NPR
20 AMD6,97874 NPR
50 AMD17,44685 NPR
100 AMD34,89370 NPR
250 AMD87,23425 NPR
500 AMD174,46850 NPR
1000 AMD348,93700 NPR
2000 AMD697,87400 NPR
5000 AMD1 744,68500 NPR
10000 AMD3 489,37000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Армянский драм
1 NPR2,86585 AMD
5 NPR14,32925 AMD
10 NPR28,65850 AMD
20 NPR57,31700 AMD
50 NPR143,29250 AMD
100 NPR286,58500 AMD
250 NPR716,46250 AMD
500 NPR1 432,92500 AMD
1000 NPR2 865,85000 AMD
2000 NPR5 731,70000 AMD
5000 NPR14 329,25000 AMD
10000 NPR28 658,50000 AMD