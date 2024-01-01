1 тысяча армянских драмов в норвежские кроны

Сконвертируйте AMD в NOK по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = kr0,02844 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 AMD в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02860,0286
Низкий0,02760,0268
В среднем0,02820,0277
Изменение2.50%2.06%
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Соотношение 1 AMD к NOK

За последние 30 дней максимальный курс AMD к NOK составил 0,0286, а минимальный — 0,0276. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0282. Изменение курса AMD к NOK в процентном соотношении составило 2.50.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к NOK составил 0,0286, а минимальный — 0,0268. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0277. Изменение курса AMD к NOK в процентном соотношении составило 2.06.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Норвежская крона
1 AMD0,02844 NOK
5 AMD0,14218 NOK
10 AMD0,28437 NOK
20 AMD0,56874 NOK
50 AMD1,42185 NOK
100 AMD2,84369 NOK
250 AMD7,10923 NOK
500 AMD14,21845 NOK
1000 AMD28,43690 NOK
2000 AMD56,87380 NOK
5000 AMD142,18450 NOK
10000 AMD284,36900 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Армянский драм
1 NOK35,16550 AMD
5 NOK175,82750 AMD
10 NOK351,65500 AMD
20 NOK703,31000 AMD
50 NOK1 758,27500 AMD
100 NOK3 516,55000 AMD
250 NOK8 791,37500 AMD
500 NOK17 582,75000 AMD
1000 NOK35 165,50000 AMD
2000 NOK70 331,00000 AMD
5000 NOK175 827,50000 AMD
10000 NOK351 655,00000 AMD