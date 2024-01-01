10 армянских драмов в ливанские фунты

Сконвертируйте AMD в LBP по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ل.ل.231,5 LBP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к LBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LBP
1 AMD в LBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий231,9780231,9780
Низкий230,4000230,2800
В среднем231,1708231,0822
Изменение0.05%0.37%
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Соотношение 1 AMD к LBP

За последние 30 дней максимальный курс AMD к LBP составил 231,9780, а минимальный — 230,4000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 231,1708. Изменение курса AMD к LBP в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к LBP составил 231,9780, а минимальный — 230,2800. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 231,0822. Изменение курса AMD к LBP в процентном соотношении составило 0.37.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в ливанские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Ливанский фунт
1 AMD231,47700 LBP
5 AMD1 157,38500 LBP
10 AMD2 314,77000 LBP
20 AMD4 629,54000 LBP
50 AMD11 573,85000 LBP
100 AMD23 147,70000 LBP
250 AMD57 869,25000 LBP
500 AMD115 738,50000 LBP
1000 AMD231 477,00000 LBP
2000 AMD462 954,00000 LBP
5000 AMD1 157 385,00000 LBP
10000 AMD2 314 770,00000 LBP
Обменные курсы Ливанский фунт / Армянский драм
1 LBP0,00432 AMD
5 LBP0,02160 AMD
10 LBP0,04320 AMD
20 LBP0,08640 AMD
50 LBP0,21600 AMD
100 LBP0,43201 AMD
250 LBP1,08002 AMD
500 LBP2,16004 AMD
1000 LBP4,32008 AMD
2000 LBP8,64016 AMD
5000 LBP21,60040 AMD
10000 LBP43,20080 AMD