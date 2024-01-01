50 армянских драмов в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте AMD в KYD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = $0,002120 KYD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к KYD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KYD
1 AMD в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00210,0021
Низкий0,00210,0021
В среднем0,00210,0021
Изменение0.02%0.34%
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Соотношение 1 AMD к KYD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к KYD составил 0,0021, а минимальный — 0,0021. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0021. Изменение курса AMD к KYD в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к KYD составил 0,0021, а минимальный — 0,0021. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0021. Изменение курса AMD к KYD в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Доллар Каймановых островов
1 AMD0,00212 KYD
5 AMD0,01060 KYD
10 AMD0,02120 KYD
20 AMD0,04239 KYD
50 AMD0,10597 KYD
100 AMD0,21195 KYD
250 AMD0,52988 KYD
500 AMD1,05975 KYD
1000 AMD2,11950 KYD
2000 AMD4,23900 KYD
5000 AMD10,59750 KYD
10000 AMD21,19500 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Армянский драм
1 KYD471,80900 AMD
5 KYD2 359,04500 AMD
10 KYD4 718,09000 AMD
20 KYD9 436,18000 AMD
50 KYD23 590,45000 AMD
100 KYD47 180,90000 AMD
250 KYD117 952,25000 AMD
500 KYD235 904,50000 AMD
1000 KYD471 809,00000 AMD
2000 KYD943 618,00000 AMD
5000 KYD2 359 045,00000 AMD
10000 KYD4 718 090,00000 AMD