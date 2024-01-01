2 000 армянских драмов в новые израильские шекели

Сконвертируйте AMD в ILS по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₪0,009693 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 AMD в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00980,0099
Низкий0,00960,0094
В среднем0,00970,0096
Изменение-0.16%0.80%
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Соотношение 1 AMD к ILS

За последние 30 дней максимальный курс AMD к ILS составил 0,0098, а минимальный — 0,0096. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0097. Изменение курса AMD к ILS в процентном соотношении составило -0.16.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к ILS составил 0,0099, а минимальный — 0,0094. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0096. Изменение курса AMD к ILS в процентном соотношении составило 0.80.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Израильский новый шекель
1 AMD0,00969 ILS
5 AMD0,04847 ILS
10 AMD0,09693 ILS
20 AMD0,19387 ILS
50 AMD0,48466 ILS
100 AMD0,96933 ILS
250 AMD2,42331 ILS
500 AMD4,84663 ILS
1000 AMD9,69325 ILS
2000 AMD19,38650 ILS
5000 AMD48,46625 ILS
10000 AMD96,93250 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Армянский драм
1 ILS103,16500 AMD
5 ILS515,82500 AMD
10 ILS1 031,65000 AMD
20 ILS2 063,30000 AMD
50 ILS5 158,25000 AMD
100 ILS10 316,50000 AMD
250 ILS25 791,25000 AMD
500 ILS51 582,50000 AMD
1000 ILS103 165,00000 AMD
2000 ILS206 330,00000 AMD
5000 ILS515 825,00000 AMD
10000 ILS1 031 650,00000 AMD