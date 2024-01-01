10 тысяч армянских драмов в хорватские куны

Сконвертируйте AMD в HRK по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = kn0,01815 HRK

Среднерыночный курс в 21:59
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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График изменения обменного курса AMD к HRK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HRK
1 AMD в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01820,0182
Низкий0,01810,0181
В среднем0,01810,0181
Изменение0.02%0.34%
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Соотношение 1 AMD к HRK

За последние 30 дней максимальный курс AMD к HRK составил 0,0182, а минимальный — 0,0181. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0181. Изменение курса AMD к HRK в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к HRK составил 0,0182, а минимальный — 0,0181. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0181. Изменение курса AMD к HRK в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Хорватская куна
1 AMD0,01815 HRK
5 AMD0,09073 HRK
10 AMD0,18147 HRK
20 AMD0,36293 HRK
50 AMD0,90733 HRK
100 AMD1,81466 HRK
250 AMD4,53665 HRK
500 AMD9,07330 HRK
1000 AMD18,14660 HRK
2000 AMD36,29320 HRK
5000 AMD90,73300 HRK
10000 AMD181,46600 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Армянский драм
1 HRK55,10670 AMD
5 HRK275,53350 AMD
10 HRK551,06700 AMD
20 HRK1 102,13400 AMD
50 HRK2 755,33500 AMD
100 HRK5 510,67000 AMD
250 HRK13 776,67500 AMD
500 HRK27 553,35000 AMD
1000 HRK55 106,70000 AMD
2000 HRK110 213,40000 AMD
5000 HRK275 533,50000 AMD
10000 HRK551 067,00000 AMD