5 армянских драмов в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте AMD в GBP по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = £0,002001 GBP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к GBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GBP
1 AMD в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00200,0020
Низкий0,00200,0019
В среднем0,00200,0020
Изменение1.11%-1.00%
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Соотношение 1 AMD к GBP

За последние 30 дней максимальный курс AMD к GBP составил 0,0020, а минимальный — 0,0020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0020. Изменение курса AMD к GBP в процентном соотношении составило 1.11.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к GBP составил 0,0020, а минимальный — 0,0019. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0020. Изменение курса AMD к GBP в процентном соотношении составило -1.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Британский фунт стерлингов
1 AMD0,00200 GBP
5 AMD0,01000 GBP
10 AMD0,02001 GBP
20 AMD0,04001 GBP
50 AMD0,10003 GBP
100 AMD0,20006 GBP
250 AMD0,50015 GBP
500 AMD1,00031 GBP
1000 AMD2,00061 GBP
2000 AMD4,00122 GBP
5000 AMD10,00305 GBP
10000 AMD20,00610 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Армянский драм
1 GBP499,84600 AMD
5 GBP2 499,23000 AMD
10 GBP4 998,46000 AMD
20 GBP9 996,92000 AMD
50 GBP24 992,30000 AMD
100 GBP49 984,60000 AMD
250 GBP124 961,50000 AMD
500 GBP249 923,00000 AMD
1000 GBP499 846,00000 AMD
2000 GBP999 692,00000 AMD
5000 GBP2 499 230,00000 AMD
10000 GBP4 998 460,00000 AMD