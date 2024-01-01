2 000 армянских драмов в фиджийские доллары

Сконвертируйте AMD в FJD по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = FJ$0,005787 FJD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AMD к FJD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

FJD
1 AMD в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00590,0059
Низкий0,00580,0057
В среднем0,00580,0058
Изменение-0.23%-1.07%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AMD к FJD

За последние 30 дней максимальный курс AMD к FJD составил 0,0059, а минимальный — 0,0058. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0058. Изменение курса AMD к FJD в процентном соотношении составило -0.23.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к FJD составил 0,0059, а минимальный — 0,0057. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0058. Изменение курса AMD к FJD в процентном соотношении составило -1.07.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AMD к FJD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Фиджийский доллар
1 AMD0,00579 FJD
5 AMD0,02894 FJD
10 AMD0,05787 FJD
20 AMD0,11574 FJD
50 AMD0,28935 FJD
100 AMD0,57870 FJD
250 AMD1,44675 FJD
500 AMD2,89350 FJD
1000 AMD5,78700 FJD
2000 AMD11,57400 FJD
5000 AMD28,93500 FJD
10000 AMD57,87000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Армянский драм
1 FJD172,80100 AMD
5 FJD864,00500 AMD
10 FJD1 728,01000 AMD
20 FJD3 456,02000 AMD
50 FJD8 640,05000 AMD
100 FJD17 280,10000 AMD
250 FJD43 200,25000 AMD
500 FJD86 400,50000 AMD
1000 FJD172 801,00000 AMD
2000 FJD345 602,00000 AMD
5000 FJD864 005,00000 AMD
10000 FJD1 728 010,00000 AMD