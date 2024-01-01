250 армянских драмов в швейцарские франки

Сконвертируйте AMD в CHF по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = SFr.0,002263 CHF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 AMD в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00230,0023
Низкий0,00220,0022
В среднем0,00220,0022
Изменение2.24%1.58%
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Соотношение 1 AMD к CHF

За последние 30 дней максимальный курс AMD к CHF составил 0,0023, а минимальный — 0,0022. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0022. Изменение курса AMD к CHF в процентном соотношении составило 2.24.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к CHF составил 0,0023, а минимальный — 0,0022. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0022. Изменение курса AMD к CHF в процентном соотношении составило 1.58.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Швейцарский франк
1 AMD0,00226 CHF
5 AMD0,01132 CHF
10 AMD0,02263 CHF
20 AMD0,04527 CHF
50 AMD0,11317 CHF
100 AMD0,22635 CHF
250 AMD0,56587 CHF
500 AMD1,13174 CHF
1000 AMD2,26348 CHF
2000 AMD4,52696 CHF
5000 AMD11,31740 CHF
10000 AMD22,63480 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Армянский драм
1 CHF441,79800 AMD
5 CHF2 208,99000 AMD
10 CHF4 417,98000 AMD
20 CHF8 835,96000 AMD
50 CHF22 089,90000 AMD
100 CHF44 179,80000 AMD
250 CHF110 449,50000 AMD
500 CHF220 899,00000 AMD
1000 CHF441 798,00000 AMD
2000 CHF883 596,00000 AMD
5000 CHF2 208 990,00000 AMD
10000 CHF4 417 980,00000 AMD