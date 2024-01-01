1 тысяча армянских драмов в бразильские реалы

Сконвертируйте AMD в BRL по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = R$0,01482 BRL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к BRL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BRL
1 AMD в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01520,0152
Низкий0,01440,0139
В среднем0,01470,0144
Изменение2.73%4.50%
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Соотношение 1 AMD к BRL

За последние 30 дней максимальный курс AMD к BRL составил 0,0152, а минимальный — 0,0144. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0147. Изменение курса AMD к BRL в процентном соотношении составило 2.73.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к BRL составил 0,0152, а минимальный — 0,0139. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0144. Изменение курса AMD к BRL в процентном соотношении составило 4.50.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Бразильский реал
1 AMD0,01482 BRL
5 AMD0,07412 BRL
10 AMD0,14824 BRL
20 AMD0,29648 BRL
50 AMD0,74121 BRL
100 AMD1,48241 BRL
250 AMD3,70603 BRL
500 AMD7,41205 BRL
1000 AMD14,82410 BRL
2000 AMD29,64820 BRL
5000 AMD74,12050 BRL
10000 AMD148,24100 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Армянский драм
1 BRL67,45770 AMD
5 BRL337,28850 AMD
10 BRL674,57700 AMD
20 BRL1 349,15400 AMD
50 BRL3 372,88500 AMD
100 BRL6 745,77000 AMD
250 BRL16 864,42500 AMD
500 BRL33 728,85000 AMD
1000 BRL67 457,70000 AMD
2000 BRL134 915,40000 AMD
5000 BRL337 288,50000 AMD
10000 BRL674 577,00000 AMD