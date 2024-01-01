1 тысяча армянских драмов в брунейские доллары

Сконвертируйте AMD в BND по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = B$0,003425 BND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к BND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BND
1 AMD в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00340,0034
Низкий0,00340,0033
В среднем0,00340,0034
Изменение1.49%0.39%
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Соотношение 1 AMD к BND

За последние 30 дней максимальный курс AMD к BND составил 0,0034, а минимальный — 0,0034. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0034. Изменение курса AMD к BND в процентном соотношении составило 1.49.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к BND составил 0,0034, а минимальный — 0,0033. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0034. Изменение курса AMD к BND в процентном соотношении составило 0.39.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Брунейский доллар
1 AMD0,00343 BND
5 AMD0,01713 BND
10 AMD0,03425 BND
20 AMD0,06851 BND
50 AMD0,17127 BND
100 AMD0,34254 BND
250 AMD0,85634 BND
500 AMD1,71268 BND
1000 AMD3,42536 BND
2000 AMD6,85072 BND
5000 AMD17,12680 BND
10000 AMD34,25360 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Армянский драм
1 BND291,94000 AMD
5 BND1 459,70000 AMD
10 BND2 919,40000 AMD
20 BND5 838,80000 AMD
50 BND14 597,00000 AMD
100 BND29 194,00000 AMD
250 BND72 985,00000 AMD
500 BND145 970,00000 AMD
1000 BND291 940,00000 AMD
2000 BND583 880,00000 AMD
5000 BND1 459 700,00000 AMD
10000 BND2 919 400,00000 AMD