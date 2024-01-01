50 армянских драмов в азербайджанские манаты

Сконвертируйте AMD в AZN по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = man.0,004393 AZN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 AMD в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00440,0044
Низкий0,00440,0044
В среднем0,00440,0044
Изменение-0.01%0.34%
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Соотношение 1 AMD к AZN

За последние 30 дней максимальный курс AMD к AZN составил 0,0044, а минимальный — 0,0044. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0044. Изменение курса AMD к AZN в процентном соотношении составило -0.01.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к AZN составил 0,0044, а минимальный — 0,0044. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0044. Изменение курса AMD к AZN в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Азербайджанский манат
1 AMD0,00439 AZN
5 AMD0,02197 AZN
10 AMD0,04393 AZN
20 AMD0,08786 AZN
50 AMD0,21966 AZN
100 AMD0,43932 AZN
250 AMD1,09830 AZN
500 AMD2,19659 AZN
1000 AMD4,39318 AZN
2000 AMD8,78636 AZN
5000 AMD21,96590 AZN
10000 AMD43,93180 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Армянский драм
1 AZN227,62600 AMD
5 AZN1 138,13000 AMD
10 AZN2 276,26000 AMD
20 AZN4 552,52000 AMD
50 AZN11 381,30000 AMD
100 AZN22 762,60000 AMD
250 AZN56 906,50000 AMD
500 AZN113 813,00000 AMD
1000 AZN227 626,00000 AMD
2000 AZN455 252,00000 AMD
5000 AZN1 138 130,00000 AMD
10000 AZN2 276 260,00000 AMD