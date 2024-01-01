10 тысяч албанских леков в доллары США

Сконвертируйте ALL в USD по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = $0,01092 USD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 ALL в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01110,0113
Низкий0,01090,0109
В среднем0,01100,0111
Изменение-1.33%0.19%
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Соотношение 1 ALL к USD

За последние 30 дней максимальный курс ALL к USD составил 0,0111, а минимальный — 0,0109. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0110. Изменение курса ALL к USD в процентном соотношении составило -1.33.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к USD составил 0,0113, а минимальный — 0,0109. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0111. Изменение курса ALL к USD в процентном соотношении составило 0.19.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для албанских леков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Доллар США
1 ALL0,01092 USD
5 ALL0,05460 USD
10 ALL0,10921 USD
20 ALL0,21841 USD
50 ALL0,54604 USD
100 ALL1,09207 USD
250 ALL2,73018 USD
500 ALL5,46035 USD
1000 ALL10,92070 USD
2000 ALL21,84140 USD
5000 ALL54,60350 USD
10000 ALL109,20700 USD
Обменные курсы Доллар США / Албанский лек
1 USD91,56900 ALL
5 USD457,84500 ALL
10 USD915,69000 ALL
20 USD1 831,38000 ALL
50 USD4 578,45000 ALL
100 USD9 156,90000 ALL
250 USD22 892,25000 ALL
500 USD45 784,50000 ALL
1000 USD91 569,00000 ALL
2000 USD183 138,00000 ALL
5000 USD457 845,00000 ALL
10000 USD915 690,00000 ALL