1 албанский лек в швейцарские франки

Сконвертируйте ALL в CHF по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = SFr.0,009564 CHF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 ALL в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00960,0096
Низкий0,00950,0094
В среднем0,00950,0095
Изменение0.87%1.43%
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Соотношение 1 ALL к CHF

За последние 30 дней максимальный курс ALL к CHF составил 0,0096, а минимальный — 0,0095. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0095. Изменение курса ALL к CHF в процентном соотношении составило 0.87.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к CHF составил 0,0096, а минимальный — 0,0094. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0095. Изменение курса ALL к CHF в процентном соотношении составило 1.43.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Швейцарский франк
1 ALL0,00956 CHF
5 ALL0,04782 CHF
10 ALL0,09564 CHF
20 ALL0,19127 CHF
50 ALL0,47818 CHF
100 ALL0,95636 CHF
250 ALL2,39090 CHF
500 ALL4,78179 CHF
1000 ALL9,56358 CHF
2000 ALL19,12716 CHF
5000 ALL47,81790 CHF
10000 ALL95,63580 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Албанский лек
1 CHF104,56300 ALL
5 CHF522,81500 ALL
10 CHF1 045,63000 ALL
20 CHF2 091,26000 ALL
50 CHF5 228,15000 ALL
100 CHF10 456,30000 ALL
250 CHF26 140,75000 ALL
500 CHF52 281,50000 ALL
1000 CHF104 563,00000 ALL
2000 CHF209 126,00000 ALL
5000 CHF522 815,00000 ALL
10000 CHF1 045 630,00000 ALL