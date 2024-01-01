10 дирхамов ОАЭ в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте AED в XCD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = $0,7351 XCD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к XCD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XCD
1 AED в XCDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,73510,7351
Низкий0,73510,7351
В среднем0,73510,7351
Изменение-0.00%0.00%
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Соотношение 1 AED к XCD

За последние 30 дней максимальный курс AED к XCD составил 0,7351, а минимальный — 0,7351. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7351. Изменение курса AED к XCD в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к XCD составил 0,7351, а минимальный — 0,7351. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7351. Изменение курса AED к XCD в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Восточнокарибский доллар
1 AED0,73509 XCD
5 AED3,67547 XCD
10 AED7,35094 XCD
20 AED14,70188 XCD
50 AED36,75470 XCD
100 AED73,50940 XCD
250 AED183,77350 XCD
500 AED367,54700 XCD
1000 AED735,09400 XCD
2000 AED1 470,18800 XCD
5000 AED3 675,47000 XCD
10000 AED7 350,94000 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Дирхам ОАЭ
1 XCD1,36037 AED
5 XCD6,80185 AED
10 XCD13,60370 AED
20 XCD27,20740 AED
50 XCD68,01850 AED
100 XCD136,03700 AED
250 XCD340,09250 AED
500 XCD680,18500 AED
1000 XCD1 360,37000 AED
2000 XCD2 720,74000 AED
5000 XCD6 801,85000 AED
10000 XCD13 603,70000 AED