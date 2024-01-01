1 тысяча дирхамов ОАЭ в узбекские сомы

Сконвертируйте AED в UZS по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = so'm3 489 UZS

Среднерыночный курс в 18:25
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График изменения обменного курса AED к UZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 AED в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3 491,01003 491,0100
Низкий3 477,44003 435,2000
В среднем3 485,13803 466,4254
Изменение0.32%1.42%
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Соотношение 1 AED к UZS

За последние 30 дней максимальный курс AED к UZS составил 3 491,0100, а минимальный — 3 477,4400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3 485,1380. Изменение курса AED к UZS в процентном соотношении составило 0.32.

За последние 90 дней максимальный курс AED к UZS составил 3 491,0100, а минимальный — 3 435,2000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3 466,4254. Изменение курса AED к UZS в процентном соотношении составило 1.42.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Узбекский сом
1 AED3 489,06000 UZS
5 AED17 445,30000 UZS
10 AED34 890,60000 UZS
20 AED69 781,20000 UZS
50 AED174 453,00000 UZS
100 AED348 906,00000 UZS
250 AED872 265,00000 UZS
500 AED1 744 530,00000 UZS
1000 AED3 489 060,00000 UZS
2000 AED6 978 120,00000 UZS
5000 AED17 445 300,00000 UZS
10000 AED34 890 600,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Дирхам ОАЭ
1 UZS0,00029 AED
5 UZS0,00143 AED
10 UZS0,00287 AED
20 UZS0,00573 AED
50 UZS0,01433 AED
100 UZS0,02866 AED
250 UZS0,07165 AED
500 UZS0,14331 AED
1000 UZS0,28661 AED
2000 UZS0,57322 AED
5000 UZS1,43306 AED
10000 UZS2,86611 AED