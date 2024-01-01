5 000 дирхамов ОАЭ в тайские баты

Сконвертируйте AED в THB по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ฿9,328 THB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к THB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB
1 AED в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,36029,5923
Низкий9,01138,8115
В среднем9,14679,1582
Изменение2.44%-2.75%
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Соотношение 1 AED к THB

За последние 30 дней максимальный курс AED к THB составил 9,3602, а минимальный — 9,0113. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,1467. Изменение курса AED к THB в процентном соотношении составило 2.44.

За последние 90 дней максимальный курс AED к THB составил 9,5923, а минимальный — 8,8115. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,1582. Изменение курса AED к THB в процентном соотношении составило -2.75.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Тайский бат
1 AED9,32807 THB
5 AED46,64035 THB
10 AED93,28070 THB
20 AED186,56140 THB
50 AED466,40350 THB
100 AED932,80700 THB
250 AED2 332,01750 THB
500 AED4 664,03500 THB
1000 AED9 328,07000 THB
2000 AED18 656,14000 THB
5000 AED46 640,35000 THB
10000 AED93 280,70000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Дирхам ОАЭ
1 THB0,10720 AED
5 THB0,53602 AED
10 THB1,07203 AED
20 THB2,14406 AED
50 THB5,36015 AED
100 THB10,72030 AED
250 THB26,80075 AED
500 THB53,60150 AED
1000 THB107,20300 AED
2000 THB214,40600 AED
5000 THB536,01500 AED
10000 THB1 072,03000 AED