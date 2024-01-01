1 дирхам ОАЭ в шведские кроны

Сконвертируйте AED в SEK по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = kr2,945 SEK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к SEK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SEK
1 AED в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,95532,9553
Низкий2,82362,7452
В среднем2,88342,8257
Изменение4.08%2.77%
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Соотношение 1 AED к SEK

За последние 30 дней максимальный курс AED к SEK составил 2,9553, а минимальный — 2,8236. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,8834. Изменение курса AED к SEK в процентном соотношении составило 4.08.

За последние 90 дней максимальный курс AED к SEK составил 2,9553, а минимальный — 2,7452. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8257. Изменение курса AED к SEK в процентном соотношении составило 2.77.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

AED в USD

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AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Шведская крона
1 AED2,94492 SEK
5 AED14,72460 SEK
10 AED29,44920 SEK
20 AED58,89840 SEK
50 AED147,24600 SEK
100 AED294,49200 SEK
250 AED736,23000 SEK
500 AED1 472,46000 SEK
1000 AED2 944,92000 SEK
2000 AED5 889,84000 SEK
5000 AED14 724,60000 SEK
10000 AED29 449,20000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Дирхам ОАЭ
1 SEK0,33957 AED
5 SEK1,69784 AED
10 SEK3,39568 AED
20 SEK6,79136 AED
50 SEK16,97840 AED
100 SEK33,95680 AED
250 SEK84,89200 AED
500 SEK169,78400 AED
1000 SEK339,56800 AED
2000 SEK679,13600 AED
5000 SEK1 697,84000 AED
10000 SEK3 395,68000 AED