1 дирхам ОАЭ в руандийские франки

Сконвертируйте AED в RWF по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = R₣371,4 RWF

Среднерыночный курс в 18:23
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График изменения обменного курса AED к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 AED в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий371,5330371,5330
Низкий367,3640359,3600
В среднем369,4395365,7949
Изменение1.09%3.30%
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Соотношение 1 AED к RWF

За последние 30 дней максимальный курс AED к RWF составил 371,5330, а минимальный — 367,3640. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 369,4395. Изменение курса AED к RWF в процентном соотношении составило 1.09.

За последние 90 дней максимальный курс AED к RWF составил 371,5330, а минимальный — 359,3600. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 365,7949. Изменение курса AED к RWF в процентном соотношении составило 3.30.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Руандийский франк
1 AED371,37500 RWF
5 AED1 856,87500 RWF
10 AED3 713,75000 RWF
20 AED7 427,50000 RWF
50 AED18 568,75000 RWF
100 AED37 137,50000 RWF
250 AED92 843,75000 RWF
500 AED185 687,50000 RWF
1000 AED371 375,00000 RWF
2000 AED742 750,00000 RWF
5000 AED1 856 875,00000 RWF
10000 AED3 713 750,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Дирхам ОАЭ
1 RWF0,00269 AED
5 RWF0,01346 AED
10 RWF0,02693 AED
20 RWF0,05385 AED
50 RWF0,13464 AED
100 RWF0,26927 AED
250 RWF0,67318 AED
500 RWF1,34635 AED
1000 RWF2,69270 AED
2000 RWF5,38540 AED
5000 RWF13,46350 AED
10000 RWF26,92700 AED