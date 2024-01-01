2 000 дирхамов ОАЭ в сербские динары

Сконвертируйте AED в RSD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = РСД29,71 RSD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к RSD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RSD
1 AED в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий29,713629,7136
Низкий29,128128,4704
В среднем29,378128,9667
Изменение1.96%1.83%
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Соотношение 1 AED к RSD

За последние 30 дней максимальный курс AED к RSD составил 29,7136, а минимальный — 29,1281. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,3781. Изменение курса AED к RSD в процентном соотношении составило 1.96.

За последние 90 дней максимальный курс AED к RSD составил 29,7136, а минимальный — 28,4704. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 28,9667. Изменение курса AED к RSD в процентном соотношении составило 1.83.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Сербский динар
1 AED29,71360 RSD
5 AED148,56800 RSD
10 AED297,13600 RSD
20 AED594,27200 RSD
50 AED1 485,68000 RSD
100 AED2 971,36000 RSD
250 AED7 428,40000 RSD
500 AED14 856,80000 RSD
1000 AED29 713,60000 RSD
2000 AED59 427,20000 RSD
5000 AED148 568,00000 RSD
10000 AED297 136,00000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Дирхам ОАЭ
1 RSD0,03365 AED
5 RSD0,16827 AED
10 RSD0,33655 AED
20 RSD0,67309 AED
50 RSD1,68273 AED
100 RSD3,36546 AED
250 RSD8,41365 AED
500 RSD16,82730 AED
1000 RSD33,65460 AED
2000 RSD67,30920 AED
5000 RSD168,27300 AED
10000 RSD336,54600 AED