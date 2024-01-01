250 дирхамов ОАЭ в парагвайские гуарани

Сконвертируйте AED в PYG по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ₲2 128 PYG

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к PYG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 AED в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2 175,67002 175,6700
Низкий2 117,78002 059,4500
В среднем2 144,39902 114,3410
Изменение0.15%3.31%
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Соотношение 1 AED к PYG

За последние 30 дней максимальный курс AED к PYG составил 2 175,6700, а минимальный — 2 117,7800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 144,3990. Изменение курса AED к PYG в процентном соотношении составило 0.15.

За последние 90 дней максимальный курс AED к PYG составил 2 175,6700, а минимальный — 2 059,4500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 114,3410. Изменение курса AED к PYG в процентном соотношении составило 3.31.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Парагвайский гуарани
1 AED2 128,33000 PYG
5 AED10 641,65000 PYG
10 AED21 283,30000 PYG
20 AED42 566,60000 PYG
50 AED106 416,50000 PYG
100 AED212 833,00000 PYG
250 AED532 082,50000 PYG
500 AED1 064 165,00000 PYG
1000 AED2 128 330,00000 PYG
2000 AED4 256 660,00000 PYG
5000 AED10 641 650,00000 PYG
10000 AED21 283 300,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Дирхам ОАЭ
1 PYG0,00047 AED
5 PYG0,00235 AED
10 PYG0,00470 AED
20 PYG0,00940 AED
50 PYG0,02349 AED
100 PYG0,04699 AED
250 PYG0,11746 AED
500 PYG0,23493 AED
1000 PYG0,46985 AED
2000 PYG0,93970 AED
5000 PYG2,34926 AED
10000 PYG4,69852 AED