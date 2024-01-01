1 дирхам ОАЭ в норвежские кроны

Сконвертируйте AED в NOK по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = kr2,995 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса AED к NOK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NOK
1 AED в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,01633,0163
Низкий2,91292,8301
В среднем2,97512,9182
Изменение2.48%1.71%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к NOK

За последние 30 дней максимальный курс AED к NOK составил 3,0163, а минимальный — 2,9129. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,9751. Изменение курса AED к NOK в процентном соотношении составило 2.48.

За последние 90 дней максимальный курс AED к NOK составил 3,0163, а минимальный — 2,8301. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,9182. Изменение курса AED к NOK в процентном соотношении составило 1.71.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к NOK

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Норвежская крона
1 AED2,99531 NOK
5 AED14,97655 NOK
10 AED29,95310 NOK
20 AED59,90620 NOK
50 AED149,76550 NOK
100 AED299,53100 NOK
250 AED748,82750 NOK
500 AED1 497,65500 NOK
1000 AED2 995,31000 NOK
2000 AED5 990,62000 NOK
5000 AED14 976,55000 NOK
10000 AED29 953,10000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Дирхам ОАЭ
1 NOK0,33386 AED
5 NOK1,66928 AED
10 NOK3,33855 AED
20 NOK6,67710 AED
50 NOK16,69275 AED
100 NOK33,38550 AED
250 NOK83,46375 AED
500 NOK166,92750 AED
1000 NOK333,85500 AED
2000 NOK667,71000 AED
5000 NOK1 669,27500 AED
10000 NOK3 338,55000 AED