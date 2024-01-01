1 тысяча дирхамов ОАЭ в мавританские угии

Сконвертируйте AED в MRU по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = UM10,83 MRU

Среднерыночный курс в 18:12
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AED к MRU

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MRU
1 AED в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,854210,8542
Низкий10,772410,7595
В среднем10,807710,7953
Изменение0.52%0.26%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к MRU

За последние 30 дней максимальный курс AED к MRU составил 10,8542, а минимальный — 10,7724. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,8077. Изменение курса AED к MRU в процентном соотношении составило 0.52.

За последние 90 дней максимальный курс AED к MRU составил 10,8542, а минимальный — 10,7595. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,7953. Изменение курса AED к MRU в процентном соотношении составило 0.26.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к MRU

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Мавританская угия
1 AED10,82970 MRU
5 AED54,14850 MRU
10 AED108,29700 MRU
20 AED216,59400 MRU
50 AED541,48500 MRU
100 AED1 082,97000 MRU
250 AED2 707,42500 MRU
500 AED5 414,85000 MRU
1000 AED10 829,70000 MRU
2000 AED21 659,40000 MRU
5000 AED54 148,50000 MRU
10000 AED108 297,00000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Дирхам ОАЭ
1 MRU0,09234 AED
5 MRU0,46169 AED
10 MRU0,92339 AED
20 MRU1,84677 AED
50 MRU4,61693 AED
100 MRU9,23386 AED
250 MRU23,08465 AED
500 MRU46,16930 AED
1000 MRU92,33860 AED
2000 MRU184,67720 AED
5000 MRU461,69300 AED
10000 MRU923,38600 AED