10 тысяч дирхамов ОАЭ в коморские франки

Сконвертируйте AED в KMF по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = CF125,0 KMF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к KMF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KMF
1 AED в KMFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий124,9580124,9580
Низкий122,4700119,6740
В среднем123,4947121,7596
Изменение2.00%1.81%
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Соотношение 1 AED к KMF

За последние 30 дней максимальный курс AED к KMF составил 124,9580, а минимальный — 122,4700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 123,4947. Изменение курса AED к KMF в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к KMF составил 124,9580, а минимальный — 119,6740. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 121,7596. Изменение курса AED к KMF в процентном соотношении составило 1.81.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Франк Комор
1 AED124,95800 KMF
5 AED624,79000 KMF
10 AED1 249,58000 KMF
20 AED2 499,16000 KMF
50 AED6 247,90000 KMF
100 AED12 495,80000 KMF
250 AED31 239,50000 KMF
500 AED62 479,00000 KMF
1000 AED124 958,00000 KMF
2000 AED249 916,00000 KMF
5000 AED624 790,00000 KMF
10000 AED1 249 580,00000 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Дирхам ОАЭ
1 KMF0,00800 AED
5 KMF0,04001 AED
10 KMF0,08003 AED
20 KMF0,16005 AED
50 KMF0,40013 AED
100 KMF0,80027 AED
250 KMF2,00067 AED
500 KMF4,00134 AED
1000 KMF8,00267 AED
2000 KMF16,00534 AED
5000 KMF40,01335 AED
10000 KMF80,02670 AED