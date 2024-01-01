50 дирхамов ОАЭ в киргизские сомы

Сконвертируйте AED в KGS по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Лв23,46 KGS

Среднерыночный курс в 15:28
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График изменения обменного курса AED к KGS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KGS
1 AED в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий23,457923,4579
Низкий23,032622,8859
В среднем23,197023,1226
Изменение1.32%1.45%
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Соотношение 1 AED к KGS

За последние 30 дней максимальный курс AED к KGS составил 23,4579, а минимальный — 23,0326. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23,1970. Изменение курса AED к KGS в процентном соотношении составило 1.32.

За последние 90 дней максимальный курс AED к KGS составил 23,4579, а минимальный — 22,8859. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23,1226. Изменение курса AED к KGS в процентном соотношении составило 1.45.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Киргизский сом
1 AED23,45790 KGS
5 AED117,28950 KGS
10 AED234,57900 KGS
20 AED469,15800 KGS
50 AED1 172,89500 KGS
100 AED2 345,79000 KGS
250 AED5 864,47500 KGS
500 AED11 728,95000 KGS
1000 AED23 457,90000 KGS
2000 AED46 915,80000 KGS
5000 AED117 289,50000 KGS
10000 AED234 579,00000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Дирхам ОАЭ
1 KGS0,04263 AED
5 KGS0,21315 AED
10 KGS0,42630 AED
20 KGS0,85259 AED
50 KGS2,13148 AED
100 KGS4,26296 AED
250 KGS10,65740 AED
500 KGS21,31480 AED
1000 KGS42,62960 AED
2000 KGS85,25920 AED
5000 KGS213,14800 AED
10000 KGS426,29600 AED