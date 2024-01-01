250 дирхамов ОАЭ в кенийские шиллинги

Сконвертируйте AED в KES по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Ksh35,10 KES

Среднерыночный курс в 18:01
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса AED к KES

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KES
1 AED в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий35,189235,1928
Низкий35,089434,9833
В среднем35,111935,1000
Изменение0.00%-0.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AED к KES

За последние 30 дней максимальный курс AED к KES составил 35,1892, а минимальный — 35,0894. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 35,1119. Изменение курса AED к KES в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AED к KES составил 35,1928, а минимальный — 34,9833. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 35,1000. Изменение курса AED к KES в процентном соотношении составило -0.15.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AED к KES

Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Кенийский шиллинг
1 AED35,10350 KES
5 AED175,51750 KES
10 AED351,03500 KES
20 AED702,07000 KES
50 AED1 755,17500 KES
100 AED3 510,35000 KES
250 AED8 775,87500 KES
500 AED17 551,75000 KES
1000 AED35 103,50000 KES
2000 AED70 207,00000 KES
5000 AED175 517,50000 KES
10000 AED351 035,00000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Дирхам ОАЭ
1 KES0,02849 AED
5 KES0,14244 AED
10 KES0,28487 AED
20 KES0,56974 AED
50 KES1,42436 AED
100 KES2,84872 AED
250 KES7,12180 AED
500 KES14,24360 AED
1000 KES28,48720 AED
2000 KES56,97440 AED
5000 KES142,43600 AED
10000 KES284,87200 AED