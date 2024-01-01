1 тысяча дирхамов ОАЭ в гвинейские франки

Сконвертируйте AED в GNF по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = GFr2 347 GNF

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к GNF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GNF
1 AED в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2 348,83002 352,7200
Низкий2 338,86002 338,3500
В среднем2 346,00532 347,2821
Изменение-0.09%-0.02%
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Соотношение 1 AED к GNF

За последние 30 дней максимальный курс AED к GNF составил 2 348,8300, а минимальный — 2 338,8600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 346,0053. Изменение курса AED к GNF в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс AED к GNF составил 2 352,7200, а минимальный — 2 338,3500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 347,2821. Изменение курса AED к GNF в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Гвинейский франк
1 AED2 346,70000 GNF
5 AED11 733,50000 GNF
10 AED23 467,00000 GNF
20 AED46 934,00000 GNF
50 AED117 335,00000 GNF
100 AED234 670,00000 GNF
250 AED586 675,00000 GNF
500 AED1 173 350,00000 GNF
1000 AED2 346 700,00000 GNF
2000 AED4 693 400,00000 GNF
5000 AED11 733 500,00000 GNF
10000 AED23 467 000,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Дирхам ОАЭ
1 GNF0,00043 AED
5 GNF0,00213 AED
10 GNF0,00426 AED
20 GNF0,00852 AED
50 GNF0,02131 AED
100 GNF0,04261 AED
250 GNF0,10653 AED
500 GNF0,21307 AED
1000 GNF0,42613 AED
2000 GNF0,85226 AED
5000 GNF2,13066 AED
10000 GNF4,26131 AED