1 тысяча дирхамов ОАЭ в доминиканские песо

Сконвертируйте AED в DOP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = $16,39 DOP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к DOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DOP
1 AED в DOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий16,407216,4072
Низкий16,360116,2275
В среднем16,377516,3348
Изменение0.17%0.83%
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Соотношение 1 AED к DOP

За последние 30 дней максимальный курс AED к DOP составил 16,4072, а минимальный — 16,3601. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 16,3775. Изменение курса AED к DOP в процентном соотношении составило 0.17.

За последние 90 дней максимальный курс AED к DOP составил 16,4072, а минимальный — 16,2275. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 16,3348. Изменение курса AED к DOP в процентном соотношении составило 0.83.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в доминиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и DOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в DOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Доминиканский песо
1 AED16,39310 DOP
5 AED81,96550 DOP
10 AED163,93100 DOP
20 AED327,86200 DOP
50 AED819,65500 DOP
100 AED1 639,31000 DOP
250 AED4 098,27500 DOP
500 AED8 196,55000 DOP
1000 AED16 393,10000 DOP
2000 AED32 786,20000 DOP
5000 AED81 965,50000 DOP
10000 AED163 931,00000 DOP
Обменные курсы Доминиканский песо / Дирхам ОАЭ
1 DOP0,06100 AED
5 DOP0,30501 AED
10 DOP0,61001 AED
20 DOP1,22002 AED
50 DOP3,05006 AED
100 DOP6,10011 AED
250 DOP15,25028 AED
500 DOP30,50055 AED
1000 DOP61,00110 AED
2000 DOP122,00220 AED
5000 DOP305,00550 AED
10000 DOP610,01100 AED