20 дирхамов ОАЭ в китайские юани

Сконвертируйте AED в CNY по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ¥1,956 CNY

Среднерыночный курс в 18:58
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График изменения обменного курса AED к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 AED в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,95601,9560
Низкий1,92401,9088
В среднем1,93741,9326
Изменение1.52%0.23%
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Соотношение 1 AED к CNY

За последние 30 дней максимальный курс AED к CNY составил 1,9560, а минимальный — 1,9240. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9374. Изменение курса AED к CNY в процентном соотношении составило 1.52.

За последние 90 дней максимальный курс AED к CNY составил 1,9560, а минимальный — 1,9088. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9326. Изменение курса AED к CNY в процентном соотношении составило 0.23.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Китайский юань RMB
1 AED1,95603 CNY
5 AED9,78015 CNY
10 AED19,56030 CNY
20 AED39,12060 CNY
50 AED97,80150 CNY
100 AED195,60300 CNY
250 AED489,00750 CNY
500 AED978,01500 CNY
1000 AED1 956,03000 CNY
2000 AED3 912,06000 CNY
5000 AED9 780,15000 CNY
10000 AED19 560,30000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Дирхам ОАЭ
1 CNY0,51124 AED
5 CNY2,55619 AED
10 CNY5,11239 AED
20 CNY10,22478 AED
50 CNY25,56195 AED
100 CNY51,12390 AED
250 CNY127,80975 AED
500 CNY255,61950 AED
1000 CNY511,23900 AED
2000 CNY1 022,47800 AED
5000 CNY2 556,19500 AED
10000 CNY5 112,39000 AED