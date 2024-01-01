20 дирхамов ОАЭ в ботсванские пулы

Сконвертируйте AED в BWP по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = P3,616 BWP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 AED в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,66193,6891
Низкий3,60123,5450
В среднем3,62313,6149
Изменение0.26%-1.99%
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Соотношение 1 AED к BWP

За последние 30 дней максимальный курс AED к BWP составил 3,6619, а минимальный — 3,6012. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,6231. Изменение курса AED к BWP в процентном соотношении составило 0.26.

За последние 90 дней максимальный курс AED к BWP составил 3,6891, а минимальный — 3,5450. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,6149. Изменение курса AED к BWP в процентном соотношении составило -1.99.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Ботсванская пула
1 AED3,61563 BWP
5 AED18,07815 BWP
10 AED36,15630 BWP
20 AED72,31260 BWP
50 AED180,78150 BWP
100 AED361,56300 BWP
250 AED903,90750 BWP
500 AED1 807,81500 BWP
1000 AED3 615,63000 BWP
2000 AED7 231,26000 BWP
5000 AED18 078,15000 BWP
10000 AED36 156,30000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Дирхам ОАЭ
1 BWP0,27658 AED
5 BWP1,38289 AED
10 BWP2,76577 AED
20 BWP5,53154 AED
50 BWP13,82885 AED
100 BWP27,65770 AED
250 BWP69,14425 AED
500 BWP138,28850 AED
1000 BWP276,57700 AED
2000 BWP553,15400 AED
5000 BWP1 382,88500 AED
10000 BWP2 765,77000 AED