100 дирхамов ОАЭ в ботсванские пулы
Сконвертируйте AED в BWP по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AED к BWP
1 AED = 3,61563 BWP
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|1 AED в BWP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|3,6619
|3,6891
|Низкий
|3,6012
|3,5450
|В среднем
|3,6231
|3,6149
|Изменение
|0.26%
|-1.99%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AED к BWP
За последние 30 дней максимальный курс AED к BWP составил 3,6619, а минимальный — 3,6012. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,6231. Изменение курса AED к BWP в процентном соотношении составило 0.26.
За последние 90 дней максимальный курс AED к BWP составил 3,6891, а минимальный — 3,5450. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,6149. Изменение курса AED к BWP в процентном соотношении составило -1.99.
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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в ботсванские пулы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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