1 дирхам ОАЭ в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте AED в BTN по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = Nu.22,98 BTN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к BTN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BTN
1 AED в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий22,976222,9762
Низкий22,856022,7093
В среднем22,892222,8465
Изменение0.53%0.60%
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Соотношение 1 AED к BTN

За последние 30 дней максимальный курс AED к BTN составил 22,9762, а минимальный — 22,8560. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 22,8922. Изменение курса AED к BTN в процентном соотношении составило 0.53.

За последние 90 дней максимальный курс AED к BTN составил 22,9762, а минимальный — 22,7093. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 22,8465. Изменение курса AED к BTN в процентном соотношении составило 0.60.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхам ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Бутанский нгултрум
1 AED22,97620 BTN
5 AED114,88100 BTN
10 AED229,76200 BTN
20 AED459,52400 BTN
50 AED1 148,81000 BTN
100 AED2 297,62000 BTN
250 AED5 744,05000 BTN
500 AED11 488,10000 BTN
1000 AED22 976,20000 BTN
2000 AED45 952,40000 BTN
5000 AED114 881,00000 BTN
10000 AED229 762,00000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Дирхам ОАЭ
1 BTN0,04352 AED
5 BTN0,21762 AED
10 BTN0,43523 AED
20 BTN0,87047 AED
50 BTN2,17617 AED
100 BTN4,35233 AED
250 BTN10,88083 AED
500 BTN21,76165 AED
1000 BTN43,52330 AED
2000 BTN87,04660 AED
5000 BTN217,61650 AED
10000 BTN435,23300 AED